​​​​​​​بلدية الشعب في تربه سبيه توزع مياه الشرب على الأهالي

منذ الـ 4 من شهر تشرين الأول الجاري تواصل دولة الاحتلال التركي هجماتها على مناطق شمال وشرق سوريا. واستهدفت الهجمات البنى التحتية والمؤسسات الخدمية ومصادر الطاقة، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة. وبالتالي انقطعت العديد من الخدمات بما فيها الماء عن الأهالي.

ورغم استمرار الهجمات على المنطقة، بما فيها ناحية تربه سبيه، فإن بلدية الشعب في الناحية تواصل عملها وتصل الليل بالنهار من أجل تأمين المياه للأهالي.

ومنذ ساعات الصباح بدأت بلدية الشعب بتوزيع المياه على الناحية وقراها بواسطة الصهاريج. من أجل تأمين المياه الضرورية للأهالي لمواصلة حياتهم اليومية.

(ك)

ANHA