​​​​​​​بلدية الشعب في صعوة تستبدل خط مياه وتعبّد طريقاً في البلدة

تسعى بلديات الشعب في منطقة دير الزور، لتقديم وتوفير الخدمات للأهالي، وتحسين البنية التحتية في المنطقة .

بلدية الشعب في بلدة الصعوة بريف دير الزور الغربي، وبالتنسيق مع لجنة الخدمات في مجلس دير الزور المدني، عملت على استبدال أنابيب خط مياه بطول 3 كم داخل البلدة.

زاهر المشهور، الإداري في محطة الصعوة لمياه الشرب، أشار بأن خط المياه الذي تم العمل فيه، كانت الأنابيب فيه مهترئة وقطره قليل بالنسبة لضخ المياه.

المشهور أكد أن الأنابيب الجديدة يبلغ قطرها 8 إنش عوضاً عن القديمة التي كانت 6 إنش، فيما تم اختيار نوعية من الأنابيب ذات مواصفات عالية الجودة.

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت ورش بلدة الشعب مشروع تعبيد الطريق العام المار وسط البلدة.

حيث يجري العمل في مرحلته الأولى برش الطريق بالمياه وجرفه وتسويته.

وبحسب الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب ندى الغدير، فإن الطريق قد تضرر بشكل بطول 1 كم نتيجة حفر شبكة جديد للصرف الصحي .

ندى قالت إن المشروع خطوة إيجابية لخدمة الأهالي في البلدة، وأيضاً لأهميته في الربط بين منطقة دير الزور ومدينة الرقة

( ع ع/سـ)

ANHA