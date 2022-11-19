​​​​​​​بلدية الشعب في ناحية الشدادي تباشر تنفيذ مشروع صرف صحي

ضمن سلسلة المشاريع التي تقوم بها البلديات في شمال وشرق سوريا، بدأ القسم الفني في بلدية الشعب بناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة، اليوم السبت، بتنفيذ مشروع صرف صحي في الأحياء الجنوبية من الناحية.

وضم المشروع استبدال خطوط الصرف الصحي المتضررة والقساطل المسدودة ضمن قنوات الصرف الرئيسة، بطول 2700 م، وبتكلفة 35000 دولار.

الإداري في القسم الفني لبلدية الشعب في ناحية الشدادي أمين بلال، قال "إن هذا المشروع هو استكمال لمشاريع الصرف الصحي التي نُفذت في وقت سابق، وسينتهي خلال 40 يوماً".

وأشار بلال إلى أن "المشروع غير كافٍ بالنظر إلى واقع الصرف الصحي الذي تعرض للتخريب والدمار؛ نتيجة الحروب التي دارت في المنطقة، بالإضافة إلى وجود خطوط بلغ عمرها الزمني أكثر من 40 عاماً، أدت الترسبات فيها إلى تلف وتهالك القساطل بشكل كلي".

ويذكر أن بلدية الشعب في ناحية الشدادي قد نفذت عدة مشاريع للصرف الصحي في الأحياء الجنوبية والشمالية للمدينة في وقت سابق، استطاعت من خلالها إصلاح ما يقارب 80% من شبكات الصرف الصحي الرئيسة في الناحية.

(ب د/م ح)

ANHA