​​​​​​​بلدية الشعب في الطبقة تباشر مشروع تعبيد الطرق ضمن أحياء المدينة

بجهودها الحثيثة لتحسين الواقع الخدمي في مدينة الطبقة، وضمن مشاريعها لعام 2022، بدأت اليوم بلدية الشعب بالتنسيق مع لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة، بأعمال إعادة تأهيل وتعبيد عدة طرقات ضمن أحياء وشوارع المدينة.

وجمعت بلدية الشعب آلياتها في الأحياء الجنوبية لمدينة الطبقة، حيث باشرت أولى أعمالها بتعبيد الطريق الواصل بين دوار العجراوي غرباً إلى حي الإسكندرية شرقاً.

جهزت البلدية قبل أيام الطرقات الموضوعة في خطة التعبيد حيث قشطت الزفت القديم منها، ورشتها مادة MC0 من أجل تسهيل التصاق المجبول الزفتي بها.

وعن أهم الطرق التي سيتم تعبيدها خلال المشروع داخل المدينة، قال الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الطبقة، عبد العزيز المصطفى، "بدأت أعمالنا في الحي الجنوبي في المدينة وخلال الأيام المقبلة سيتم العمل عدة طرق منها (شارع الوسط – شارع عمر بن الخطاب – الكورنيش الغربي – شارع الصناعة الثاني) بالإضافة إلى ترقيع بعض الطرق".

وعن كمية المجبول الزفتي، ومدة المشروع أشار المصطفى، "في خطة التعبيد لهذا العام خُصص 7 آلاف م3 من المجبول الزفتي، ستمد بها الطرقات، وسيتم الانتهاء من الأعمال خلال شهر إن لم يحصل أي طارئ أو تغير في المناخ".

وعن أسباب التأخر في عمليات التعبيد أوضح المصطفى، "تأخرت أعمال التعبيد في المدينة وريفها لهذا العام بسبب وجود بعض الأعطال في المجبل الزفتي حالت دون تجهيزه خلال وقته المحدد بداية الصيف".

(ع ص/خ)

ANHA