​​​​​​​بلدية الشعب في السوسة تبدأ أعمال إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب

تخدم محطة مياه السوسة نحو 46 ألف نسمة يقطنون البلدة والقرى المحيطة بها، وتعرضت شبكاتها كغيرها من البنى التحتية والخدمية ، للتخريب من قبل مرتزقة داعش قبيل تحرير المنطقة وتسببوا بانسدادات كبيرة في بعض أجزائها، مما زاد في معاناة الأهالي في تأمين مياه الشرب، خاصة مع عدم وجود بلدية للبلدة تعنى بالأمور الخدمية، وكانت الخدمات تنجزها بلدية الشعب في هجين التي تبعد شرقي السوسة بنحو 20 كم.

ومع إحداث بلدية الشعب في السوسة منذ شهرين باشرت بتخديم أكبر للبلدة، ومنها محطة مياه الشرب التي باشرت بإعادة تأهيلها اليوم ضمن الإمكانات المتاحة بالتعاون مع وحدة مياه هجين وبدعم من مجلس دير الزور المدني.

وأرسلت وحدة مياه هجين الفرق المختصة والآليات اللازمة لأعمال إعادة التأهيل الشبكة الرئيسية للمحطة التي يبلغ طولها نحو 8 كم ، حيث بدأت بالخط الذي يغذي أحياء الطرق والشحاذات والطعس القريبة من المحطة والتي يقطنها قرابة 8000 نسمة.

وخلال الفترة القادمة ستعمل الورش الفنية على إعادة تأهيل أحد الخطوط الكبيرة الذي يبلغ قطر أنابيبه 10 إنش، حيث تعرض لانسداد كبير في بعض أجزائه ، فيما ستواصل العمل على بقية الخطوط حتى الانتهاء من إعادة التأهيل بشكل كامل وتأمين المياه لكافة أنحاء البلدة.

يذكر أن بلدية الشعب في السوسة حديثة العهد ولا يزال أغلب أعضائها يعملون بشكل تطوعي خدمة لأهاليهم في المنطقة.

(ف ع/ مـ)

ANHA