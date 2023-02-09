​​​​​​​بلدية الشعب في الشهباء تكثف عمليات النظافة مع ازدياد الوافدين إلى المقاطعة

كثفت بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء جهودها مع تدفق آلاف الوافدين من حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب إلى المقاطعة.
خبر 2023-02-09T10:44:00 الشهباء

ووصل إلى مقاطعة الشهباء حتى لحظة إعداد الخبر 1200 أسرة من حيي الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك بعدما تسبب الزلزال الأخير في ضرر كبير بالمباني في الحيين.

واستجابة لهذا التزايد في أعداد القاطنين في مقاطعة الشهباء، كثفت بلدية الشعب في مقاطعة الشهباء من أعمال النظافة في المخيمات.

وبعدما كان عمال البلدية يجرون عمليات النظافة ضمن المخيمات الخمسة مرة واحدة كل 48 ساعة، أصبحت عمليات النظافة تجري كل 24 ساعة مرة.

ويؤدي عمال النظافة واجباتهم في ظل ظروف الحصار ونقص حاد في المحروقات اللازمة لتشغيل الآليات التابعة للبلدية.

(ج س/ف)

ANHA


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