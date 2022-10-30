​​​​​​​بلدية الشعب في الرقة تطلق المرحلة الثانية لتزفيت الطرقات داخل المدينة

باشرت اليوم الأحد، آليات بلدية الشعب في مدينة الرقة تعبيد شارع تل أبيض، الذي يعتبر السوق الرئيس في المدينة ومقصد أهالي الرقة وريفها للتبضع.

وعملت البلدية على قشط مادة الإسفلت القديمة، ورش الطريق بمادة الإسفلت السائل، تلاه مد القميص الإسفلتي الذي اختلفت سماكته حسب حاجة الطريق للمجبول الإسفلتي.

وقال المشرف على عملية التعبيد، المهندس، عبد الحميد العليص "بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تعبيد الطرقات، باشرنا بالمرحلة الثانية، استهدفنا خلالها شارع تل أبيض وسط المدينة".

وأكمل "لدينا كمية تصل إلى 6 آلاف متر مكعب سيتم تعبيد شارع تل أبيض بشكل كامل والشوارع الفرعية المنبثقة منه، وسيستهلك 1100 متر مكعب، والكمية المتبقية سيتم توزيعها على الطرق الأكثر حيوية وعلى مثلث العجيلي وسط مدينة الرقة".

وعن الشوارع الفرعية أكد العليص "سيتم تعبيد الشوارع الفرعية التي تقع بين شارع تل أبيض وشارع الوادي، وسيتم تأهيل الطرق الفرعية بطريقتين شارع سيتم تعبيده والشارع الأخر سيتم تبليطه بحجر الأنترلوك".

والجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من التزفيت استهدفت شارع الكورنيش، محيط الحديقة البيضاء والشوارع المؤدية إليها.

(أ م-م خ/خ)

ANHA