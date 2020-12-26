​​​​​​​بلدية الشعب في الرقة تكرّم عددًا من الطلاب المتفوقين  

حضر حفل التكريم الذي أقيم في بلدية الشعب في الرقة عشرات الطلاب والطالبات المتفوقين، بالإضافة إلى الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في الرقة، وعدد المعلمين وأهالي الطلاب.

وبدأ الحفل بإلقاء كلمة من قبل الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد الإبراهيم، الذي أشار إلى أن الهدف من هذا التكريم هو تقديم نوع من الدافع المعنوي والتحفيز للطلبة، وأضاف " أنتم من سيكمل مشروعنا الذي نقوم به اليوم، ويعيد بناء مدينتنا ومنطقتنا، ستكونون عند حسن ظننا من أجل بناء هذه المدينة".

كما شكر الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم، خلف المطر، البلدية على هذا التكريم الذي من شأنه تحفيز الطلاب والمساعدة على تقدمهم ومثابرتهم في تحصيلهم العلمي.

وبعد انتهاء الكلمات، قدّم بعض الطلاب عروضًا غنائية ومسرحية تعلموها في مدارسهم.

ثم قدمت البلدية الهدايا وشهادات التفوق للطلاب المتفوقين، والذي بلغ عددهم 50 طالب| ة، ومن ضمنهم طلاب مركز الشهيد بشير فصيل الهويدي لتأهيل الصم والمكفوفين.

يذكر أن هذه الفعالية هي الثالثة من نوعها التي تقيمها بلدية الشعب في الرقة للطلاب المتفوقين.

(أع/م)

ANHA