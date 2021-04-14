​​​​​​​بلدية الشعب في الرقة تعيد تأهيل ساحة المحافظة وسط المدينة

منذ تأسيسها تعمل بلدية الشعب في الرقة على أن تُعيد الحياة إلى المدينة، وذلك بعد تضرّرها نتيجة الدمار التي حلّت بها، وانقطاع الخدمات الأساسية، وكانت للبلدية الدور الأساسي في إعادة الروح للمدينة ورونقها، والعمل على مشاريع مختلفة.

ومن ضمن هذه المشاريع إعادة تأهيل ساحة المحافظة بعد تدميرها إبان الحرب على داعش، وتعتبر الساحة مركز مدينة الرقة.

المهندس المعماري في مكتب التخطيط والتنظيم العمراني في بلدية الشعب في الرقة، شلال النجم، قال: "يعدّ مشروع إعادة تأهيل ساحة المحافظة من المشاريع المهمّة لبلدية الشعب في الرقة، التي تسعى إلى تجهيز نقطة جذب ثانية لمدينة الرقة بعد دوّار النعيم".

وبيّن "تبلغ قيمة الكشف التقديري للمشروع 50 ألف دولار أمريكي، وجاء المشروع في إطار سعي البلدية لإنهاء كافة مظاهر الدمار في المدينة".

وأكد "للمشروع أهمية كبيرة بسبب موقعه وسط مدينة الرقة، ولها مكانة في نفوس أهالي الرقة، لذلك تم اعتماد تصميم ونموذج حضاري يجمع بين المساحة الخضراء والمائية".

مُضيفًا "هناك رابط عمراني كبير بين الساحة والجوار حيث لا يوجد سور بينهما، وتبلغ المدة المتوقعة لإنهاء العمل في المشروع 90 يومًا".

(أع/م)

ANHA