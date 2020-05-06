​​​​​​​بلدية الشعب في الرقة جهود متواصلة لضبط الأسعار ومنع المخالفات

تتابع الضابطة العامة في بلدية الشعب في الرقة عملها على تكثيف الدوريات والتنسيق مع جميع المكاتب الموجودة ضمن البلدية، واستقبال شكاوى المواطنين حول الأسعار واحتكار المواد التموينية حصراً، وذلك لضبط الأسعار وحماية المستهلكين.

وبدأت اللجنة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف الأسعار التي تم تحديدها من قبل بلدية الشعب في الرقة.

وكثفت لجنة الضابطة دورياتها بشكل خاص، بعد ورود شكاوى من الأهالي حول إقدام بعض أصحاب المحال والتجار بالتلاعب بالأسعار واحتكار بعض المواد.

نائب الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة إبراهيم الرشيد قال إنه تم توجيه التعليمات الصارمة ووضع الأنظمة والقوانين لقمع جميع المخالفات داخل الأسواق.

وأشار إبراهيم الرشيد إلى تشديد الرقابة خاصة خلال فترة حظر التجوال، وتكثيف الدوريات حتى خلال أوقات الحظر، كما تم رفد لجنة الضابطة بعناصر إضافية، وذلك عن طريق إضافة عناصر النقل الداخلي والخارجي إلى لجنة الضابطة للعمل إلى جانب لجنة الضابطة.

وأضاف إبراهيم الرشيد إن العوامل الخارجية أثرت سلبا في ارتفاع الأسعار في المنطقة، عليه بادرت الجهات المعنية إلى تحديد هامش الربح لكافة أنواع المواد الغذائية والتموينية من 5% إلى 10 % حتى 15 % ، وبالنسبة للخضار هناك هامش مقطوع وهو50 ل.س لكل كيلو.

ونوه إبراهيم الرشيد إلى أن اللجان المعنية تمكنت من ضبط الأسعار وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.

ANHA