​​​​​​​بلدية الشعب في الدرباسية تخصص رقمين للطوارئ فترة الموسم

شهد الموسم الزراعي في شمال وشرق سوريا العام الماضي، احتراق مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية، حيث خلف أضراراً مادية كبيرة.

في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، أتمت لجنة الطوارئ في بلدية الشعب استعداداتها واتخذت كافة التدابير من أجل حماية المحاصيل.

وقامت مؤسسة الزراعة في إطار التدابير المتخذة لحماية الموسم الزراعي، برش مبيدات لإزالة الأعشاب حول الأراضي على امتداد الطريق العام لمنع امتداد الحرائق، كما جهزت عدداً من سيارات الإطفاء .

هذا وقد خصصت بلدية الشعب الرقمين 0994129255، 0938895463 للطوارئ، ودعت المواطنين إلى الاتصال بهما في حال حدوث أي طارئ أثناء الموسم الزراعي، وفي هذا الصدد قال نائب الرئاسة المشتركة للبلدية في الناحية علي صالح" على المواطنين التعاون مع لجان الطوارئ والتواصل معهم فور حدوث أية حرائق".

(أح/سـ)

ANHA