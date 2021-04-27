​​​​​​​بلدية الشعب بدأت بالمرحلة الثانية من تعقيم السوق والمؤسسات

هذا وباشرت بلدية الشعب اليوم الثلاثاء، بالمرحلة الثانية من حملة تعقيم السوق والمؤسسات ضمن خطتها في تعقيم المدينة ومؤسساتها في ظل انتشار فيروس كورونا.

وفرضت الإدارة الذاتية حظر التجوّل الكلّي على مناطق شمال وشرق سوريا، في الـ 13 من هذا الشهر ولمدة عشرة أيام، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتزامنًا مع إغلاق محلات الخضرة والمواد الغذائية في مدينة ديرك، بدأ مكتب الصحة في بلدية الشعب في مدينة ديرك بعملية تعقيم وتنظيف واسعة في السوق المركزي وسوق الخضرة واللحم.

الإداري في مكتب صحة بلدية الشعب في ديرك، رضوان عمر، قال: "إن التعقيم سيتركز على الأماكن الأكثر تجمعاً وخاصة في السوق المركزي وسوق الخضرة واللحم والمؤسسات في المدينة".

هذا واتخذت بلدية الشعب عدة تدابير وإجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا نتيجة زيادة الحالات في المدينة.

(ع ع /م ح)

ANHA