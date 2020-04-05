​​​​​​​بلدية الرقة تبدأ بصيانة شبكات المياه والصرف الصحي في شارع 23 شباط

وستشمل عمليات الإصلاح إزالة الخطوط المهترئة واستبدالها بقساطل على طول 700 متر، وبعمق 60 م، وتجهيز فوهات مطرية.

وتأتي عملية الصيانة في هذا التوقيت للاستفادة من فترة حظر التجوال، وكان من الصعب إغلاق شارع 23 شباط في وقت سابق، حيث أنه يتوسط المدينة، وإغلاقه كان سيؤدي إلى أزمة مرورية في مدينة الرقة.

المشرف على عملية الصيانة في دائرة الصرف الصحي في بلدية الشعب في الرقة، حسام كالو قال": بعد ورود عدة شكاوى من الأهالي قامت الورشات بالتوجه إلى الموقع والكشف والاطلاع عليه" وأضاف: " تبين أن هناك انسدادات في الخط الرئيسي وتسرباً كبيراً لمياه الصرف الصحي تحت الأرض أدى إلى هبوطات في التربة".

وتابع كالو "بعد الكشف قررنا استبدال الخط بشكل كامل".

(ر ب/م)

ANHA