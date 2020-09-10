​​​​​​​بلدية الكشكية توشك على الانتهاء من تأهيل محطة المياه

تعمل بلدية الشعب في مدينة الكشكية على إعادة تأهيل محطة مياه الكشكية التي تزود المدينة بمياه الشرب، بعد أن خرجت عن الخدمة بشكل كامل منذ خمس سنوات أثناء سيطرة داعش على المنطقة.

محطة مياه الكشكية الواقعة جنوب شرق مدينة الكشكية في ريف دير الزور الشرقي، تعد الأولى في المدينة من حيث المساحة التي تغذيها والإنتاج حيث من المتوقع أن تسد حاجة ثلث أهالي المدينة.

تتألف محطة المياه من محركين لسحب المياه من النهر إلى المرقد، وهو بناء إسمنتي يستخدم لتخزين الماء بعد سحبه من النهر حيث يتم التخلص من الرواسب التي تسحب أثناء تعبئة المرقد قبل توجهه إلى الفلاتر لتنقية المياه وتعقيمها، كما توجد مضختان لضخ المياه إلى الشبكة.

وكلفت بلدية الشعب في الكشكية مكتب الخدمات الفنية بالإشراف على إعادة تأهيل محطة مياه الكشكية بعد الدمار الذي لحق بها .

وبدأ مكتب الخدمات الفنية بالعمل على إعادة تأهيل المحطة نهاية العام المنصرم. وأدى انتشار وباء كورونا إلى توقف العمل لمدة شهر كامل حرصًا على سلامة الأهالي.

وعبر الأهالي عن ارتياحهم لإعادة تأهيل محطة المياه، الأمر الذي سيساهم في تخفيف معاناتهم بعد انقطاع المياه عن المدينة.

رئيس بلدية الكشكية محمد الشحاذة قال إن الورش الفنية تعمل على الانتهاء من إعادة تأهيل المحطة بشكل كامل خلال وقت قريب، مؤكداً أنها انتهت من إنجاز حوالي 90 بالمائة من كامل المشروع.

(خ ع/ك)

ANHA