​​​​​​​بلدية الهول تباشر أولى أعمالها الخدمية لعام 2022

ولتسهيل عملية وصول المواطنين في ناحية الهول إلى مركز الناحية، وتمكين شبكة الطرق وربط القرى بمركز الناحية، والتي خططت لها بلدية الشعب في ناحية الهول التابعة لمقاطعة الحسكة شمال وشرق سوريا، لعام 2022، بدأت الأقسام الفنية في البلدية اليوم بالعمل على شق طرق جديدة وترميم المتضررة، في الجهة الشمالية والجنوبية للناحية.

ويستهدف المشروع القرى غير المخدمة، في الجهة الجنوبية والشمالية للناحية مثل "الخان، خريسه، أم حجيرة، غزيلة، جويسمية، تل الجاير، أم غدير"، وفقاً للمراقب الفني في بلدية الشعب لناحية الهول إبراهيم الصالح.

وتشق الطرق الجديدة بعرض 6 متر، وتمد ببقايا المقالع بسماكة 20 سم، بكمية 3000 متر مكعب من المادة، حسب ما أكده الصالح.

وكما يشمل مشروع شق الطرق، ترميم العبارات القديمة على طرق الناحية في الجهتين ذاتها، تفادياً لخروج طرقها عن الخدمة، خلال فصل الشتاء.

(ع م/أم)

ANHA