​​​​​​​بلدية الدرباسية تجدد شبكة المياه في قريتين ومشاريع لإضفاء الجمالية في تربه سبيه

عمليات الإصلاح والتجديد لشبكة المياه في القريتين بدأت نتيجة صغر قطر الأنابيب وتكلّسها وعدم ضخها للمياه في القريتين، بالإضافة إلى طلبات الأهالي المتكررة لإصلاحها.

وتقع قريتا "ملك ودليك" 13 كم غرب ناحية الدرباسية، دائرة المياه في ناحية الدرباسية أنجزت إلى الآن 80% من المشروع.

الرئيس المشترك لدائرة المياه في الناحية، إدريس محمد، قال "بسبب ترسخ الكلس في شبكة المياه التي كان يبلغ طول قطرها 75 سم، وبسبب تزايد شكاوى أهالي القريتين باشرنا إعادة تجديد الخط بطول1كم وبقطر 90سم".

'مشاريع لمكتب المرأة هدفها إظهار جمالية الناحية'

باشر مكتب المرأة في بلدية الشعب بناحية تربه سبيه بتنفيذ مشروع إنارة الطريق الرئيس في مدخل الناحية، ويستعد لمشاريع أخرى، منها إعادة تأهيل عدد من الحدائق وإنشاء دوار في المدخل الشرقي للناحية.

وُرَش البلدية عملت على تأهيل 42 عمود كهربائي بـ 84 مصباح غازي على الشريط المنصّف للطريق العام من الجهة الشرقية والغربية لناحية تربه سبيه.

كما قام المكتب بتزيين مدخل الناحية من الجهة الغربية، وتسويرها من الجهتين وزراعة أشجار الزينة والورود ووضع كشك وكراسي ضمن حديقة المدخل.

الإدارية في مكتب المرأة ببلدية الشعب في ناحية تربه سبيه، عفيفة سليمان، أشارت إلى أنهم حملوا على عاتقهم هذه المشاريع لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على الناحية.

(كروب/سـ)

ANHA