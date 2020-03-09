​​​​​​​بلديات تل براك تقدم مشاريعها الخدمية للجنة البلديات وحماية البيئة

عقدت لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو، اليوم اجتماعاً لبلديات الشعب التابعة لناحية تل براك، في مقر مجلس الناحية، وحضر الاجتماع الرئاسة المشتركة للجنة البلديات وحماية البيئة شرمين شاقو ومسعود يوسف، ونائب هيئة الإدارة المحلية في إقليم الجزيرة وغسان عابد، ومجلس ناحية تل براك ومجالس البلدات التابعة لها، وبلدية الشعب في ناحية تل براك.

وتسعى لجنة البلديات وحماية البيئة في مقاطعة قامشلو من خلال هذا الاجتماع إلى تحديد المشاريع التي يجب تنفيذها في الربع الأول للعام 2020.

وخلال الاجتماع قدمت بلدية الشعب في ناحية تل براك والبلديات التابعة لها، "بلدية سميحان، وبلدية الحمدي، وبلدية الصيبخ"، مشاريعها للجنة البلديات وحماية البيئة، وتضمنت جملة من المشاريع الخدمية ذات الأولوية، والتي من المقرر تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2020.

كما دارت خلال الاجتماع نقاشات بصدد أهمية تلبية مطالب الأهالي وتوفير الخدمات لهم، بحسب الإمكانات المتوفرة لدى البلديات، وأهم هذه المشاريع كانت "ترميم الطرق، ومد طرق جديدة للأهالي بحسب جغرافية المنطقة، ومد شبكة مياه، وصرف صحي وغيرها من المشاريع الخدمية".

ومن المقرر تحديد ميزانية المشاريع التي قدمتها بلدية تل براك والبلديات التابعة لها في أقرب وقت والبدء بتنفيذها.

(ش أ- ث أ/أ ب)

ANHA