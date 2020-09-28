​​​​​​​بلديات الشعب تنفذ مشاريع خدمية عديدة في تل حميس وحي الشيخ مقصود

تسعى بلديات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا إلى الانتهاء من مشاريعها الخدمية، قبل الدخول في فصل الشتاء، وسط استمرار أعمال تعبيد وترميم الطرق وصيانة شبكات الصرف الصحي في العديد من المناطق.

بلديات تل حميس تنفذ مشاريع ترميم الطرق الريفية

أنهت بلديات الشعب في تل حميس تنفيذ مشاريع الطرق المدرجة في مخطط النصف الثاني من عام 2020، باستثناء بلدية الناحية، وتتوزع على الشكل التالي، بلدية جزعة نفذت 5 طرق، وهي (طرق ضمن جزعة، القادسية كبيرة، والقادسية صغيرة، البشو، الأحيمر) وقدرت ميزانيتها بـ31 مليون ليرة سورية.

وفي بلدية عكاظ نفذت عددًا من مشاريع الطرق ضمن البلدة، وقرية الحديبية، والذيبة، والعبر، والناعم، وقدرت ميزانيها بـ 31 مليون ليرة سورية. وفي بلدة تل أحمد نفذت مشروع طريق "الخريجة والطريق العام بتكلفة 31 مليون ل.س، وفي بلدة أبو جرن تم تنفيذ طريق ضمن البلدة والطريق العام وطريق الخاصة وطريق الدعبولية وقدرت ميزانية تلك المشاريع بـ31 مليون ليرة سورية.

ومن المقرر أن تباشر بلدية الشعب تنفيذ طريق السعدية الصغيرة ومحلق شرقي ضمن الناحية الأسبوع المقبل، بقيمة 40 مليون ل.س.

بينما تستعد بلديات جزعة وعكاظ وتل أحمد التابعة لتل حميس، لتنفيذ العديد من المشاريع الأخرى أهمها ترميم وصيانة عدد من الجسور المهمة في المنطقة، وأعمال تتعلق بتأمين مياه الشرب للعديد من القرى، وتعزيل شبكات الصرف الصحي.

حملة نظافة عامة

وأطلقت بلدية الشعب في ناحية تل حميس أيضًا اليوم، حملة لترحيل النفايات شملت الناحية والقرى القريبة منها، ورحلت أكوامًا كبيرة من النفايات في قرية السعدية، كانت قد سدت الطريق الواصل إلى وسط القرية بجانب المدرسة.

ونقلت بواسطة شاحنات النقل إلى مكب خاص بالنفايات، فيما لاقت الحملة ارتياحًا من قبل الأهالي الذين اثنوا على عمل البلدية لجعل المدينة تزهو بالنظاقة.

بلدية الشعب في حيي الشيخ مقصود والأشرفية تلبي شكاوى المواطنين

يعمل المكتب الفني بالتنسيق مع مجالس الأحياء والمجالس الخدمية على تلبية الشكاوى المقدمة لهم من الكومينات والمواطنين.

وخلال شهر أيلول الجاري عملت لجنة الخدمات على ترميم مدرسة حليمة السعدية الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود وتبليط ساحة المدرسة بمساحة 40 مترًا، كما وعملت على إزالة الأنقاض في مدرسة فايز محمد في القسم الشرقي مع تصليح مطرية في ساحة المدرسة.

وبناءً على شكاوى أهالي حي الشيخ مقصود عملت بلدية الشعب على حفر وتصليح 173 مترًا من أنابيب الصرف الصحي.

وعملت أيضًا لجنة المياه على صيانة خطوط متفرقة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية وسط قيام اللجنة الخدمية بغسل الشوارع الرئيسة للحيين بمادة الكلور بهدف تنظيف الشوارع من الأوساخ وعدم انتشار الأمراض بين الأهالي.

وبهذا الخصوص، قال الإداري في المكتب الفني التابع لبلدية الشعب حسن فرج إنهم يعملون على تلبية الشكاوى المقدمة من أهالي الحي لأن خدمة المجتمع هي واجب على كل لجنة ".

وتابع فرج أن حملة تنظيف وإزالة الأنقاض في المنازل المدمرة مستمرة حتى هذا اليوم، من قبل بلدية الشعب وتم إنهاء الحملة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود والآن بدأت الحملة في القسم الغربي، وبعدها حي الأشرفية.

(كروب /ٍسـ)

ANHA