​​​​​​​بلديات الشعب.. إنارة 60% من الحسكة وترميم شوارع 8 كومينات في الشهباء  

وتمكن قسم المولدات والكهرباء في بلدية الشعب بمدينة الحسكة من إنجاز 60% من مشروع إنارة الشوارع الرئيسة والدوائر الموجودة ضمن المدينة، تلافيًا لوقوع الحوادث المرورية وإعطاء مظهر حضاري للمدينة، حيث ركبت البلدية 200 لمبة غاز (صوديوم)، على المنصفات، إضافة إلى تزيين 7 دوائر.

وشمل مشروع الإنارة "دوار الصباغ إلى دوار المشيرفة حتى ساحة ختو في حي الناصرة، ومن دوار الإطفائية إلى دوار الصناعة، ثم إلى دوار جسر بيروتي الواقع في حي غويران حتى دوار النسر".

وكان المشروع قد بدأ في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020، وعن إنجازه بنسبة 60%، قال عضو لجنة المولدات والكهرباء في بلدية الشعب بمدينة الحسكة، مصطفى حسن، إن "الهدف من المشروع إنارة المنصفات في الشوارع الرئيسة والدوائر ضمن المدينة، ليلًا، تجنبًا لوقوع الحوادث المرورية، والحد من السرقات بشكل عام، ولإعطاء مظهر حضاري للمدينة"، مؤكدًا، أنه "خلال الأيام المقبلة سيتم استكمال المشروع من دوار سينالكو والطلائع حتى جسر العزيزية".

'الشهباء.. البلدية ترمم شوارع ناحية أحداث'

إلى ذلك، شرعت بلدية الشعب في ناحية أحداث التابعة لمقاطعة الشهباء، بفرش البحص الأبيض في شوارع الناحية، رغم إمكاناتها الضئيلة.

وجاء ذلك بالتنسيق مع كومينات الناحية، وبناءً على طلبات الأهالي الذين تقدموا بها للبلدية في وقت سابق.

وتجري عملية الفرش في جميع كومينات الناحية (وعددهم ثمانية)، وقد رصدت مراسلتنا العملية عن كثب خلال جولة أجرتها في أحياء تلك الكومينات، والتقت موسى عثمان (من أهالي إحدى أحياء في الناحية) الذي شكر للبلدية والكومين جهودهما على تلبية حاجات ومتطلبات الأهالي رغم الإمكانات القليلة.

'التخلص من الأوحال'

وبدورها الرئيسة المشتركة للكومين الثاني في ناحية أحداث، عبير مصطفى، قالت لمراسلتنا: "نعمل على تلبية طلبات الأهالي ضمن الكومين"، وأمضت قائلة: "البلدية ترمم شوارع الكومين، للتخلص من الأوحال الناتجة عن الأمطار في فصل الشتاء، ولتسهيل الأمر على الأطفال الذين يواجهون صعوبة في العبور أثناء ذهابهم إلى المدرسة، وكذلك للحفاظ على نظافة الحي".

وأضافت: "فكما نعلم أن المقاطعة تعرضت سابقًا للتخريب، ونحن شعب عفرين نعمل دائمًا على إعادة إعمار الأحياء والأماكن التي نتواجد فيها".

'جميع الإمكانات في خدمة الأهالي'

أما الرئيس المشترك لبلدية ناحية أحداث، محمد إبراهيم، فقال لوكالتنا: "نعمل اليوم على ترميم شوارع الناحية ضمن الكومينات الثمانية، وذلك تلبية لطلب الأهالي بترميم الشوارع"، وأضاف: "في عفرين المحتلة يعمد الاحتلال التركي ومرتزقته على تدمير بنية المقاطعة بهدف التخريب، ونحن هنا رغم هجرتنا نرمم، فهذه هي الثقافة التي كبرنا عليها".

وأكد الرئيس المشترك للبلدية بقوله: "سنعمل بكل الإمكانات لتلبية حاجة الأهالي".

(كروب/ س ر)