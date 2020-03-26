​​​​​​​بلديات الشعب في دير الزور تكثف من إجراءاتها الوقائية لمنع تفشي كورونا

مع استمرار حظر التجول في يومه الرابع، تواصل بلديات الشعب في إقليم دير الزور حملاتها الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، حيث أطلقت حملة ضمن حزمة خلية الأزمة تضمنت التعقيم والرشّ بالرذاذ .

وتأتي هذه الخطوات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، الذي يهدد معظم شعوب العالم.

في هذا السياق، قامت الورش الخاصة التابعة لبلديات الشعب في إقليم دير الزور بحملة رشّ طالت معظم القُرى والمزارع ، وتسيير رشاشات رذاذية ذات دفع قوي.

زكريا العساف، الرئيس المشترك لبلدية الشعب في قرية الصعوة بالريف الغربي لدير الزور أوضح أنه ومن خلال التنسيق المباشر والفوري مع الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، اتخذنا عدة إجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس".

وأضاف: باشرنا منذ يومين بحملات رش و تعقيم كافة المرافق الخاصة والعامة والشوارع الرئيسية والمزارع والقُرى".

هذا ويلاقي قرار حظر التجوّل استجابة من قبل أهالي دير الزور، بعد إقراره من قبل الإدارة الذاتية بتاريخ 23 من الشهر الجاري .

(ع خ/سـ)

ANHA