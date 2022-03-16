​​​​​​​بلدات مدينة الحسكة بدأت بإيقاد شعلة نوروز 2022 عقب المدينة

تستمر الفعاليات والنشاطات الفنية في عموم مدن ونواحي وبلدات إقليم الجزيرة شمال وشرق سوريا، احتفاء بعيد نوروز 2022، وفي السياق بدأت اليوم مجالس بلدات ونواحي مدينة الحسكة بتنظيم العديد من الحفلات الفنية، وإيقاد شعلة نوروز فيها، انطلقت من بلدة توينة في الناحية الغربية وفي مساكن عفرين في الناحية الجنوبية للمدينة.

وشارك في الاحتفالات المئات من أهالي بلدة توينة وقراها، وكذلك المئات من مهجري عفرين القاطنين في المدينة، وأهالي الناحية الجنوبية، وأعضاء المجالس، ومسؤولون في الأحزاب السياسية، والإدارة الذاتية، ضمن ساحات زينت بصور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب YPG، ووحدات حماية المرأة YPJ.

بدأت الاحتفالات بالوقوف دقيقة صمت، وإيقاد ذوي الشهداء في بلدة توينة، وعدد من ذوي الشهداء في عفرين لشعلة نوروز في الاحتفاليتين.

وتخلل الاحتفالات، كلمة الرئيس المشترك لمجلس بلدة توينة عبدالرزاق محمد، قال فيها عقب مباركة نوروز على الحضور "نرى لوحة جميلة أمامنا من جميع المكونات وبألوان الربيع ألوان نوروز الحرية".

وأشار فيها محمد إلى أهمية عيد نوروز، قائلاً عنه "عيد يتوارثه الأجداد والآباء، ونتوارثه نحن اليوم الأبناء ويتوارثه الأحفاد بصفة وطنية، لا بصفة قومية".

وأضاف "لنجعل بإرادتنا إرادة الشعوب من نوروز 2022 نوروز تحرير الشعوب من الطغاة، كالطاغي أردوغان ومرتزقته"، مؤكداً أن نوروز عيد المحبة والسلام والمواساة لكافة الشعوب.

ومن جهتها أوضحت الإدارية في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سامية فرحان، أن نوروز هو بداية عام جديد لعموم الشعوب، ولا يقتصر على الكرد فحسب، إنما يعد يوماً لخلاص جميع الأعراق والطوائف والشعوب من الاضطهاد والظلم، لذا تحتفل به جميع الشعوب في جميع المناطق.

وكشفت سامية فرحان عن نقطة الاحتفال المركزية بنوروز، والتي ستقام في سد مدينة الحسكة الغربي، داعية عموم المكونات إلى المشاركة فيه.

وانتهت الاحتفاليات بعقد المحتفلين لحلقات الدبكة على وقع الأغاني الكردية، حول شعلة نوروز التي أوقدت.

(ن م/أم)

ANHA