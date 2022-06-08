​​​​​​​بلدات في جبل الزاوية تشهد قصفاً صاروخياً من قبل قوات دمشق

ونفذت قوات حكومة دمشق قصفاً صاروخياً فجر وصباح اليوم الأربعاء، استهدفت خلاله مناطق في أطراف البارة وكنصفرة وفليفل وبينين ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن قتلى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما شهدت محاور في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، استهدافات متبادلة بالرشاشات المتوسطة والثقيلة، بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي.

المرصد السوري أشار قبل 3 أيام، إلى قصف صاروخي نفذته قوات حكومة دمشق بأكثر من 100 قذيفة صاروخية استهدفت حرش وقرية بينين وقرية الرويحة شرق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، حيث تنتشر القواعد والنقاط التابعة للاحتلال التركي في المنطقة، دون ورود معلومات عن سقوط قتلى.

(ش ع)