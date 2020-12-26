​​​​​​​بلدان آخران يسجّلان أولى حالات الإصابة بطفرة كورونا الجديدة

أفادت وزارة الصحّة الفرنسية، أمس الجمعة، تسجيل أوّل إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ، مشيرةً إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور، حيث يخضع للحجر المنزلي، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بـ "كوفيد - 19"، مضيفةً أنّه عاد من لندن في 19كانون الأول/ ديسمبر، ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، معلنةً أنّ هذه أوّل حالة من الطّفرة الجديدة من "كوفيد - 19" تسجّل في فرنسا.

وأكّد الفحص الذي أجراه مختبر تابع للمركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفّسية، أنّ هذا الفيروس هو الطّفرة البريطانية من "كوفيد - 19".

وتتميّز الطّفرة البريطانية الجديدة من فيروس كورونا المستجد، أنّها مُعدية أكثر من السّلالة الأصلية للفيروس.

وأضافت الوزارة أنّه بالإضافة إلى هذه الحالة المؤكّدة، هناك إصابات أخرى عديدة بـ "كوفيد - 19"، يجري الآن تحليلها في مختبرات المركز الوطني لفيروسات الإصابات التنفّسية لتبيان ما إذا كانت من الطّفرة البريطانية أم لا.

وفي 24 ساعة الفائتة سجّلت فرنسا، 20262 إصابة و159 وفاة بفيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الذين أُصيبوا بالفيروس في فرنسا إلى 2.6 مليون شخص توفي منهم 62427 شخصاً.

إلى هذا، تبدأ فرنسا وعلى غرار سائر دول الاتّحاد الأوروبي، غداً الأحد حملة تلقيح ضدّ فيروس كورونا.

وبدورها أكّدت اليابان تسجيل أوّل حالات إصابة بالسّلالة الجديدة من فيروس كورونا، التي تمّ اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحافي في وقت متأخّر من أمس الجمعة، إنّ خمسة أشخاص دخلوا حجراً صحيّاً بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 كانون الأول/ديسمبر.

وقالت وزارة الصّحة اليابانية في بيان: إنّ رجلاً في الستينات من عمره شعر بالتّعب بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

ووصل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس، في فرض حظر مؤقّت على الزوّار الأجانب من بريطانيا.

وحالياً تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة بدخول البلاد، ويتعيّن على الوافدين الدّخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يوماً بعد الوصول.

وأكّدت اليابان يوم الجمعة تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجّلة أعلى زيادة يومية لليوم الثّالث على التّوالي.

وكانت ألمانيا أيضاً سجّلت إصابة أولى بالسّلالة الجديدة من فيروس كورونا، لدى امرأة وصلت على متن طائرة من لندن، كما سجّل لبنان إصابة مماثلة لدى شخص عاد أيضاً على متن رحلة جوية من لندن.

(ي م)