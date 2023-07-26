​​​​​​​بلاد ما بين النهرين مهددة بالجفاف وأعداء إسرائيل شامتون

تناولت الصحف والمواقع العالمية الصادرة اليوم جفاف أنهار بلاد ما بين النهرين وزيادة التعاون العسكري الروسي الإيراني وتبعات تقليص صلاحيات المحكمة العليا في إسرائيل.

مهد الحضارة آخذ في الجفاف

حسب تقرير لمجلة "فورين بوليسي" الأميركية، فإن الأنهار التي تغذي حوض بلاد ما بين النهرين مدمرة بشدة من قبل تركيا وإيران وسوريا والعراق، حيث تعاني المجتمعات الواقعة في المصب من انخفاض كبير في تدفق المياه.

ويؤدي إغلاق المجاري المائية أيضاً إلى تغيير بيئتها وتغيير درجة الحرارة والتركيبة الكيميائية وتدمير موائل الأسماك والحياة البرية الأخرى التي تحتاج إلى الأنهار من أجل العيش، بحسب المجلة.

ويدق النشطاء من جميع أنحاء المنطقة ناقوس الخطر بشأن الأضرار المتراكمة لتغير المناخ والجفاف والتلوث الذي يلحق بالبيئة والسكان المحليين في العراق التي تعتبر مهد الحضارات.

وتقول مجلة "فورين بوليسي" في تقريرها، إن التغيير في جزء واحد من مستجمعات المياه يؤثر حتماً على جميع الأجزاء الأخرى، إذ إن ما تختاره مجتمعات المنبع أو تفشل في القيام به، يمكن أن يعني أن أولئك الذين يعيشون في المصب ينتهي بهم الأمر إلى تحمل التكلفة.

الاستخبارات الأميركية تحذر من منشأة روسية لتصنيع المسيّرات بمساعدة إيرانية

حذر مسؤولون في الاستخبارات الأميركية من أن روسيا تبني منشأة لتصنيع الطائرات بدون طيار في البلاد بمساعدة إيران والتي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الحرب في أوكرانيا بمجرد اكتمالها.

وقال مسؤول كبير في وكالة استخبارات الدفاع إن روسيا تستخدم الطائرات بدون طيار في المقام الأول لمهاجمة البنية التحتية الأوكرانية الحيوية واستنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية.

"ديمقراطية" إسرائيل معرضة للخطر

تناولت صحيفة غارديان البريطانية تصويت الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية على تعديل يقلص صلاحيات المحكمة العليا وقضاتها، وقالت: "عندما قلص الكنيست سلطة المحكمة العليا في إسرائيل هذا الأسبوع، كانت تلك لحظة محورية في تاريخ البلاد".

ولفتت الصحيفة إلى أنه إذا تم سن القانون، وصمد أمام الطعن القانوني، فسوف يقوض استقلال القضاء في الدولة ودوره كضامن لقيمه الديمقراطية الليبرالية، لكن هذا هو الثمن الذي يستعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لدفعه للحفاظ على تماسك حكومته - حتى لو تعمقت الانقسامات في إسرائيل.

أعداء إسرائيل شامتون

وفي السياق عينه نقلت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أن الأزمة التي تجتاح إسرائيل أصبحت محور اهتمام أعدائها في أنحاء الشرق الأوسط الذين عقدوا اجتماعات رفيعة المستوى لتقدير حجم الاضطرابات وكيفية الاستفادة منها.

وقال دبلوماسي إيراني إن الموضوع نوقش في اجتماع استمر ثلاث ساعات الأسبوع الماضي شارك فيه قائد كبير في فيلق القدس الإيراني، ذراع الحرس الثوري الإيراني التي تقدم الدعم العسكري لحلفاء طهران، ومسؤولان أمنيان إيرانيان ومسؤولان من حركة حماس الفلسطينية.

وبعد أن خلصوا إلى أن الأزمة قد أضعفت إسرائيل بالفعل، اتفقوا على ضرورة الامتناع عن أي "تدخل مباشر"، حتى لا يعطي ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ذريعة لإلقاء اللوم على الخصوم من الخارج.

(م ش)