​​​​​​​بكين: سنعارض التوسّع المتهور للتحالفات العسكرية

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي عن ضرورة التصدي لمحاولات توسيع التحالفات العسكرية، ودعا إلى حل النزاعات بين الدول من خلال الحوار.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي بمناسبة نشر الكتاب الأبيض بعنوان "الإنشاء المشترك لمجتمع ذي مصير مشترك للبشرية: مبادرات وأعمال الصين الشعبية": "يجب علينا تهيئة الظروف المواتية لضمان الأمن الشامل للجميع، والنقطة الأساسية هنا، هي ضرورة التمسك بمفهوم الأمن القائم على الشمولية والتعاون والمرونة وحل الخلافات والنزاعات بين الدول من خلال الحوار والتشاور".

وشدد الوزير على "ضرورة الاهتمام بالمخاوف الأمنية المعقولة لجميع الأطراف".

وقال: "يجب مقاومة التوسع غير المصرح به للتحالفات العسكرية ومحاولات تضييق المجال الأمني ​​للدول الأخرى".

كما أشار وزير الخارجية الصيني إلى ضرورة تحسين تنسيق ودعم الأمن في المجالات التقليدية وغير التقليدية، وتسريع تحسين التعاون والحوار في مجالات مثل الأمن البيولوجي وأمن الشبكات وأمن البيانات والأمن في مجال الذكاء الاصطناعي.

(س ع)