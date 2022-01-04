​​​​​​​بكين تطالب واشنطن وموسكو بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية

وأعلنت بكين، اليوم الثلاثاء، أنها ستواصل "تحديث" ترسانتها النووية، فيما طالبت كلاً من الولايات المتحدة وروسيا بخفض مخزونهما من الرؤوس النووية، وذلك غداة تعهّد الدول الخمس الكبرى بمنع انتشار الأسلحة الذرية، بحسب وكالة فرانس برس.

ودافعت الصين عن سياستها حيال الأسلحة النووية، وشددت على أنه يتعيّن على أكبر قوتين نوويتين الولايات المتحدة وروسيا، القيام بالخطوة الأولى فيما يتعلق بنزع الأسلحة.

وقال المدير العام لإدارة الحدّ من التسلّح في وزارة الخارجية الصينية فو تسونغ للصحفيين إنّ "الولايات المتحدة وروسيا ما زالتا تمتلكان90% من الرؤوس الحربية النووية في العالم، عليهما خفض ترسانتهما النووية بطريقة ملزمة قانوناً ولا رجوع عنها".

كما ندد باتهامات واشنطن قائلاً: "فيما يتعلّق بمزاعم الولايات المتحدة بأن الصين تزيد بشكل كبير إمكاناتها النووية، هذا الأمر غير صحيح".

وتابع "لطالما تبنّت الصين سياسة قائمة على عدم استخدامها أولاً، ونبقي قدراتنا النووية عند الحد الأدنى الذي يقتضيه أمننا الوطني".

وأكد "ستواصل الصين تحديث ترسانتها النووية من أجل مسائل الموثوقية والسلامة".

وتوترت العلاقة بين بكين وواشنطن على خلفية مسائل عدة، من بينها سعي الصين إلى إعادة توحيد تايوان التي تحكم بشكل مستقل، بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفض فو التكهنات التي تشير إلى احتمال نشر الصين أسلحة نووية قرب مضيق تايوان، مؤكداً أن "الأسلحة النووية هي قوة الردع النهائية، ليست من أجل الحرب والقتال".

(م ش)