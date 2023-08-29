​​​​​​​بكين تستضيف اليوم 50 مسؤولاً دفاعياً

تستضيف الصين اليوم، مسؤولين دفاعيين من نحو 50 دولة أفريقية في منتدى للأمن، في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تكثيف وجودها وتعزيز علاقاتها مع دول القارة ضمن منافستها على الهيمنة والنفوذ مع الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية عن وزارة الدفاع الصينية، أن منتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثالث، سيركّز على مبادرة الأمن العالمية، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي تحدد مبادئ سياسة بكين لإدارة الصراعات وحفظ السلام في العالم.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن المنتدى الذي سيستمر إلى الثاني من أيلول، سيحضره مسؤولون أمنيون من الاتحاد الأفريقي ومعظم دوله الأعضاء.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت منطقة الساحل الواقعة مباشرة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، العديد من الانقلابات، ما أدى إلى الإطاحة بحكومات بوركينا فاسو وغينيا ومالي والسودان، ومؤخراً النيجر.

وقال عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني لي شانغ فو، خلال المنتدى، إن التعاون الإيجابي بين الصين وأفريقيا يمكن أن يضخ المزيد من الاستقرار في العالم.

وأشار لي إلى أن الصين ستعمل في المستقبل على تعزيز التعاون العسكري مع أفريقيا في مختلف المجالات بما في ذلك التدريبات المشتركة وحفظ السلام والمرافقة والتعليم العسكري، وكذلك التدريب المهني من أجل ضخ المزيد من اليقين والاستقرار والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

(م ش)