​​​​​​​بكين تعلن إرسال قوات عسكرية إلى روسيا في إطار تدريبات مشتركة

قالت وزارة الدفاع الصينية إن القوات الصينية ستسافر إلى روسيا للمشاركة في تدريبات مشتركة مع روسيا ودول أخرى من بينها الهند وبيلاروسيا وطاجيكستان، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الوزارة في بيان إن مشاركة الصين في التدريبات المشتركة "لا علاقة لها بالوضع الدولي والإقليمي الحالي".

وأضافت أن التدريبات تأتي في إطار اتفاق تعاون ثنائي سنوي مستمر. وأجريت تدريبات مشتركة مماثلة بقيادة روسيا بمشاركة الصين في السنوات الأخيرة.

وقال البيان "الهدف هو تعميق التعاون العملياتي والودي مع جيوش الدول المشاركة، وتعزيز مستوى التعاون الاستراتيجي بين الأطراف المشاركة، وتعزيز القدرة على الرد على التهديدات الأمنية المختلفة".

(م ش)