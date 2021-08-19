​​​​​​​بكر حج عيسى: إبادة الكرد مخطط عالمي منفذها تركيا

على الرغم من تشكيل المنظمات الداعية لحماية حقوق الإنسان في عصرنا الحالي لا تزال الشعوب التي تعيش في منطقة الشرق الأوسط تعاني من خطر الزوال عبرالإبادة من قبل الأنظمة الفاشية التي تحاول بشتى الطرق السيطرة على ثقافات هذه الشعوب وتزييف تاريخ المنطقة.

'إبادة الكرد مخطط عالمي لنفيه من المنطقة'

ومن أكثر الشعوب التي تعاني من الإبادة والمجازر المستمرة بحقه الشعب الكردي الذي يعتبر من أقدم شعوب المنطقة الذي يتعرض بين الحين والحين إلى المجازر من فقي دولة الاحتلال التركي في أجزاء كردستان الثلاثة بتركيا وسوريا والعراق وسط صمت دولي تجاه ما تفعله دولة الاحتلال التركي.

ويرى الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي بكر حج عيسى بأن "الشعب الكردي من أقدم الشعوب في منطقة الشرق الأوسط ومن الطبيعي أن يتعرض للمجازر لأن الأنظمة الحالية كبرت على سياسة الدم والنفي وتزييف تاريخ المنطقة ليثبت شرعيته في الوجود فيها، ومن قسم كردستان إلى أربعة أجزاء لن يتحرك لما تفعله دولة الاحتلال التركي بالكرد".

وأضاف بكر حج عيسى: "نحن اليوم في القرن الواحد والعشرين ويباد الكرد على مرأى من جميع المنظمات التي تدعي أنها إنسانية وهذه الإبادة مخطط عالمي حول نفي الكرد من المنطقة والذي ينفذ مخطط الإبادة هذا دولة الاحتلال التركي، ولا نستغرب من صمت الدول الكبرى لأن من مصلحتهم أن يباد الكرد وينفوا عن الوجود".

وأشار: "الأتراك ورثوا ثقافتهم من أجدادهم العثمانيين الذين كانت سياستهم وأهدافهم مبنية على إبادة شعوب المنطقة لتحقيق أطماعهم في احتلال ممتلكات الغير، والدول الغربية تهمها مصلحتها فقط التي تتحقق فيما تفعله دولة الاحتلال التركي بالكرد لكتابة تاريخ جديد للمنطقة ".

يخافون من صناعة صاروخ نووي ويجهلون إزهاق الأرواح

ولا يعاني الكرد فقط في أجزاء كردستان الثلاثة من خطر الإبادة بل يعانون أيضاً في جزئه الرابع في روجهلات كردستان إذ يعلق شهرياً العشرات من الناشطين الكرد المطالبين بحقوقهم وحقوق شعبهم، وسط صمت دولي أيضاً يتفاوض مع النظام الحاكم هناك حول ملفه النووي متجاهلاً الأرواح التي تزهق دون سبب.

الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي بكر حج عيسى يرى بأن "الكرد لا يبادون من قبل دولة الاحتلال التركي فقط بل يبادون في كردستان إيران أيضاً، لكن الدول العظمى لا تبالي للأرواح بقدر ما تبالي لخطورة الملف النووي الإيراني".

وتابع حج عيسى "يهاجمون إيران خوفاً من تطويرها السلاح النووي ويجهلون الجانب الإنساني يجهلون أرواح عشرات الكرد الذين يعلقون يومياً في الساحات وسط طهران، الدول الغربية ذوو وجهين، ولو كانت تهمهم الأرواح لكانوا الآن فعلوا شيئاً للكرد، لذا علينا عدم التعويل عليهم بل التعويل على أنفسنا".

(ج)

ANHA