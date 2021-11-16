​​​​​​​بكر حج عيسى: اغتيال مسن بعمر 82 كان يجب أن يحدث ضجة في العالم

إلى جانب توجيهها التهديدات ضد شمال وشرق سوريا، تهاجم دولة الاحتلال التركي شعب المنطقة بالطائرات المسيّرة مستهدفة المواطنين ومرتكبة المجازر.

وفي آخر هجوم للاحتلال التركي بالطائرات المسيّرة على حي الهلالية بمدينة قامشلو، وقع على إثرها 3 شهداء مدنيين(يوسف كلو 82 عاماً وحفيديه مظلوم ومحمد) وقبل ذلك استشهد 5 شهداء مدنيين وعسكريين في مدينة كوباني جراء استهداف طائرة مسيّرة للاحتلال التركي المدينة مرتين خلال أسبوع.

وحول ذلك، قال الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، إن "الدولة التركية مبنية على أسس خوض الحروب وليس على أسس الديمقراطية لأن هذه الحكومة لا تستطيع الحفاظ على ديمومة سلطتها دون الحرب".

وأشار بكر حج عيسى إلى أن الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا هي لتصدير الأزمات التركية الداخلية إلى الخارج، والتي توضح هلاك تركيا.

وأردف حج عيسى قائلاً: "مع الأسف المعارضة التركية في الداخل معارضة ضعيفة لا تستطيع الوقوف بوجه السياسات الفاشية لحزب العدالة والتنمية، بالإضافة إلى أن الشعب في تركيا يعيش أزمة اقتصادية خانقة ينشغل بها أكثر من انشغاله وتمسكه بروح المقاومة ضد الفاشية التركية".

وأوضح بأن تركيا لا تتدخل فقط في شمال وشرق سوريا، بل تتدخل بشؤون مناطق عدة مثل أرمينيا وليبيا وباشور (جنوب كردستان)، وهي بذلك تزعزع أمن واستقرار المنطقة وتشكل الأزمات لتصرف الأنظار عن أزماتها الداخلية.

وعن الهجمات التركية الأخيرة بالطائرات المسيّرة نوّه حج عيسى إلى أن موقف العالم مخجل تجاهها، وأضاف "لأن الطائرات المسيّرة التركية تستهدف المدنيين العزل ولا يجب أن يطول صمتهم تجاه الانتهاكات التركية هذه".

وأكد الرئيس المشترك لمكتب العلاقات الدبلوماسية لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بكر حج عيسى، أن استهداف الشهيد يوسف كلو وعائلته يعني استهداف الأشخاص الوطنيين الذين هم بمثابة رموز وقدوة للمجتمع، واستهداف السلام في المنطقة والسعي لزرع الخوف بين مكونات شمال وشرق سوريا.

وقال بكر حج عيسى أن "تركيا تهاجم شعب المنطقة بحجج واهية ويجب على الشعب ألا يبقى صامتاً حيال هذه الجرائم والهجمات التركية والدفاع عن أرضه عبر الخروج إلى الساحات لوضع حد للجرائم التركية المستمرة بحق شعب المنطقة".

وأهاب بالشعب الكردي في العالم أجمع بالخروج إلى الساحات وتنظيم اعتصامات أمام القنصليات الخارجية بسبب ما ترتكبه الدولة التركية من جرائم بحق أمهاتهم وإخوانهم في الوطن.

كما طالب حج عيسى الأحزاب السياسية الكردية بشكل خاص بالاتحاد في وجه الهجمات والجرائم التركية وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء وتحويل المكتسبات العسكرية على الأرض إلى مكتسبات سياسية أيضاً والتحرك وفق مصالح شعب المنطقة وعدم التحرك وفق المصالح الحزبية التي تخدم الأعداء.

مستنكراً تحركات بعض الأحزاب الكردية التي تتعاون مع الاحتلال التركي لشرعنة الاحتلال في المناطق المحتلة، قال بكر حج عيسى أن "النداءات التي يتم توجيهها إلى أهالي المناطق المحتلة للعودة إليها في ظل الاحتلال والانتهاكات والجرائم اليومية التي تحصل هناك من قبل بعض الأحزاب السياسية الكردية على ألسنة إدارييها تشرعن الاحتلال التركي هناك".

واختتم حج عيسى حديثه قائلاً إن "استهداف عائلة كلو كان استهدافاً لإرادة الشعب الكردي وعلى هذا الشعب أن يظهر ردة فعل قوية وصارمة تجاه هكذا هجوم وأن اغتيال مسن بعمر يوسف كلو في 82 عاماً يجب أن يحدث ضجة وسخطاً في العالم".

هذا ووصلت حصيلة الشهداء منذ شهر آب/ أغسطس المنصرم إلى 23 شهيد من مدنيين وعسكريين استشهدوا جراء القصف التركي بالمدافع والطائرات المسيّرة في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا.

(ج)

ANHA