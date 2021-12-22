​​​​​​​بخبرات محلية.. إعادة ترميم محطة الكهرباء بكلفة 291 ألف دولار

عملت مؤسسة الكهرباء في ناحية الدرباسية بالتنسيق مع مكتب الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة، على إعادة ترميم محطة الكهرباء في الناحية، شملت عملية الترميم "تبديل الحمايات (أجهزة لحماية الشبكة) على خطوط ومحولات التيار الكهربائي66/20، وتبديل 8 خلايا في صالة وصول الـ 20، وأعمال الدهان وتزويد الصالات بالتكيف".

وجاءت إعادة تأهيل وترميم محطة الكهرباء في الناحية، حسب القائمين عليها، نظرا للعمر الافتراضي للمحطة، والذي أصبح قديما، وحصول العديد من المشكلات في المحطة وخاصة فيما يخص خط الكهرباء الذي يغذي محطة علوك بعد الحريق الذي اندلع فيه، نتيجة للحمولة الزائدة التي حملت من قبل مرتزقة الاحتلال التركي على الخط المغذي للمحطة.

واندلع في الـ 12 من نيسان/إبريل العام الجاري، حريق في محطة كهرباء ناحية الدرباسية نتيجة استخدام مرتزقة الاحتلال التركي حمولات زائدة لخط الكهرباء الذي يغذي محطة علوك، والذي أدى إلى انفجار القاطع واحتراق خليتين وصول20 ك. ف.

وتعود أهمية ترميم محطة الكهرباء في ناحية الدرباسية إلى أهميتها الاستراتيجية في تغذية محطة مياه علوك بالكهرباء على مدار 24 ساعة، التي بدورها تغذي مدينة الحسكة بالمياه، حسب ما أكده الرئيس المشترك لمؤسسة الكهرباء في ناحية الدرباسية عزيز سليمان في تصريح لوكالتنا.

وتتغذى محطة علوك للمياه بالتيار الكهرباء من محطة ناحية الدرباسية عقب خروج محطة سري كانيه عن الخدمة إبان هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، على شمال وشرق سوريا في الـ 9 من تشرين الأول/اكتوبر عام 2019.

وأشار عزيز سليمان إلى الجهود المحلية التي بذلت، بانه تمت عملية الصيانة وإعادة التأهيل بجهود فنيين محليين، مبنية على خبرات أبناء المنطقة المختصين، وبتكلفة قطع تبديل وغيرها وصلت إلى 291 ألف دولار امريكي.

وتستقبل محطة الكهرباء في ناحية الدرباسية، توتر كهرباء عالي الجهد 66، لتحويله إلى جهد 20 ك. ف، المسؤولة عن تغذية مدينة الدرباسية وقراها، ومحطة علوك.

(ب ح/أم)

ANHA