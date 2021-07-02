​​​​​​​بإشراف روسي.. عملية تبادل أسرى بين دمشق والاحتلال التركي

وأطلق مرتزقة الاحتلال التركي سراح 5 جنود وضباط من قوات حكومة دمشق أسروا في فترات مختلفة، في المقابل سلمت سلطات دمشق 5 من مرتزقة الاحتلال التركي.

وتعتبر هذه العملية هي الخامسة من نوعها والتي تمت بوساطة وإشراف من وزارة الدفاع الروسية.

وتأتي عملية التبادل هذه استباقا للجولة الجديدة من محادثات مسار أستانا التي ستعقد في العاصمة الكازاخستانية، نورسلطان، في 7-8 من تموز/ يوليو الجاري.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن قبل يومين عن اتفاق مع الاحتلال التركي حول تأسيس منطقة خالية مما أسماها العناصر العسكرية في المنطقة.

(د ع)