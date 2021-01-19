​​​​​​​بإشعال الشّموع.. مجالس الشعب في الرقّة تُحيي ذكرى شهداء عفرين

ونظّمت مجالس الشّعب في مدينة الرقّة فعالية إشعال الشّموع في دوار النعيم بالمدينة، شارك فيها عدد من الأهالي وأعضاء مجالس الشّعب في المدينة، إحياءً لذكرى شهداء مقاومة العصر بحلول الذكرى الثالثة لاحتلال عفرين، وتأكيداً على وقوفهم إلى جانب أهالي المدينة المهجّرين.

الفعالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشّهداء، تلاها إشعال الشموع على الدوّار.

من ثمّ أطلق المشاركون في الفعاليّة شعارات مندّدة بسياسة المحتل التركي ومرتزقته وجرائمهم بحقّ المدينة وأهلها، والتأكيد على وحدة الشعب السوري بكل مكوناته ووحدة الأراضي السوريّة.

وكان الاحتلال التركيّ ومرتزقته قدّ شنّوا عدوانهم على مدينة عفرين في 20-1-2018، وأسفر العدوان عن احتلال المدينة ونهب خيراتها وتهجير أكثر من 200 ألف مدنيّ.

(أع/إ)

ANHA