​​​​​​​بإمكانياتها الذاتية المحدودة.. هيئة التربية والتعليم تعلن مواصلة التعليم في مقاطعة الشهباء

وتجمع العشرات من طلبة وأعضاء وعضوات هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين أمام مدرسة الأحداث الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام.

وقرأ نائب الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين، فاضل جاويش البيان باللغة العربية، وباللغة الكردية فقرأته عضوة الهيئة هناء كالو.

وجاء في مستهله: "إن الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق على مقاطعة الشهباء التي يقطنها مئات الآلاف من نازحي عفرين إلى جانب عوائل وسكان المنطقة من عرب وكرد وتركمان، حيث أن هذا الحصار يمنع وبشكل تام دخول المحروقات والأدوية والمواد الغذائية إلى المنطقة إلى جانب القصف العشوائي المستمر للمنطقة الذي يطال المدارس والمدنيين من قبل الدولة التركية ومرتزقتها".

وتابع البيان: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ودخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة فإن هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين وجدت نفسها مجبرة على إعلان إغلاق المدارس منذ الرابع من الشهر الجاري بسبب انعدام توفر وسائل النقل وموارد التدفئة هذا الإغلاق الذي طال 72 مدرسة حرمت من خلالها ما يقارب خمسة عشر ألف طالب وطالبة من حق التعليم.

11232 طالب وطالبة من المرحلة الابتدائية والتحضيرية.

2553 طالب وطالبة من المرحلة الإعدادية.

819 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية.

وما يقارب 200 طالب وطالبة من طلاب المعهد الصحي وطلاب معاهد الشهيدة فيان آمارا".

مضيفاً "إننا في هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين كلنا عزم وإصرار وبالرغم من ظروف النزوح والحرب والحصار بأننا سنحاول وبكل إمكاناتنا البسيطة مواصلة تعليم أبنائنا وبناء مستقبل زاهر لهم وأن يكونوا النواة الرئيسية في بناء سوريا ديمقراطية موحدة بكل مكوناتها".

ودعت الهيئة في ختام بيانها "المنظمات الدولية والإنسانية وعلى رأسها منظمة اليونيسف المعنية بحماية حقوق الطفل للضغط على حكومة دمشق من أجل فك هذا الحصار ومتابعة أبنائنا لحقهم المشروع في إتمام تعليمهم وبناء مستقبلهم".

لينتهي البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة أهالي إقليم عفرين.

(آ ر/ س ر)

ANHA