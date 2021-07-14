​​​​​​​بحلول ذكرى مقاومة 14 تموز استذكار 145 من شهداء تموز في قامشلو

بحلول الذكرى السنوية الـ 39 لمقاومة 14 تموز في سجن آمد في باكور كردستان، نظم مجلس عوائل الشهداء في مدينة قامشلو مراسم لاستذكار 145 شهيداً من صفوف قوات الدفاع الشعبي ، وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة، وقوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا خلال شهر تموز في أعوام مختلفة، وذلك في مزار الشهيد دليل ساروخان بمدينة قامشلو، بمشاركة المئات من ذوي الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة من قبل عضو لجنة حرية القائد عبدالله أوجلان فرزنده منذر، تحدث من خلالها عن مقاومة 14 تموز التي احتذت بها عموم كردستان، والتي انطلقت من شعار الشهيد مظلوم دوغان "المقاومة حياة" الذي جعل من جسده شعلة ليوم نوروز عام 1982، ليسير على خطاه رفاق دربه كمال بير وعاكف يلماز وخيري دورموش وعلي جيجك إلى أن نالوا مرتبة الشهادة بعد مقاومة في معركة الأمعاء الخاوية ضمن سجن آمد احتجاجاً على انتهاكات السلطات التركية بحقهم وحق الشعب الكردي.

وذكر فرزنده منذر قول القائد عبدالله أوجلان عن مقاومة 14 تموز، "القائد آبو قال عن مقاومتهم بأن الكلام لا يوفيهم حقه، كونهم ضحوا بأرواحهم في سبيل أن ينال شعبهم حقه، في الوقت الذي كانت تواجه فيه عموم كردستان سياسة قمعية من قبل الأنظمة الحاكمة".

ووصف منذر مقاومة 14 تموز "بالإنسانية"، مؤكداً أن مبتغى شهداء مقاومة 14 تموز يتحقق في روج آفاي كردستان بدءاً من انطلاق شرارة ثورة 19 تموز في كوباني، وتضحيات كافة مكونات شمال وشرق سوريا وتكاتفها تحت ظل فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية.

وشدد منذر على ضرورة الوقوف في وجه الاحتلال التركي بروح مقاومة 14 تموز إلى أن يلقى العدو الهزيمة، وقال: "لا خيار لدينا سوى المقاومة إما أن نعيش حياة كريمة أو نموت بكرامة".

وانتهت المراسم بقراءة أسماء الشهداء الـ145 من قبل العضو في مجلس عوائل الشهداء رفين شيخموس، وترديد الشعارات التي تحيي الشهداء ومقاومتهم والقائد عبدالله أوجلان، وشعار " المقاومة حياة".

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ANHA