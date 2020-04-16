​​​​​​​بحجة كورونا.. تركيا تطلق سراح أحد أكبر رجال المافيا وتبقي على الآلاف من السياسيين

وعلى الرغم من الانتقادات الواسعة التي خلفها القانون الذي أقره البرلمان التركي يوم الاثنين الماضي، من أجل العفو عن مئات السجناء المحكومين بجرائم جنائية، أطلقت السلطات التركية سراح أحد أكبر زعماء المافيا، للتخفيف من اكتظاظ السجون وسط جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأفرج عن علاء الدين كاسكيسي، القومي المتطرف، المسجون لمدة 16 سنة، من سجن أنقرة في وقت مبكر الخميس، بحسب تغريدات محاميه.

وانتشرت مقاطع مصورة للرجل الشهير في غسل الأموال والذي يعرفه العديد من الأتراك على مواقع التواصل.

وصوّرت وكالتا دي اتش ايه وآي اتش ايه الخاصتين موكبه وهو يغادر السجن.

يشار إلى أن كاسكيسي مقرب من السياسي القومي دولت بهشتلي، المتحالف مع حزب العدالة والتنمية والحكومة التركية.

ومن بين قناعات رجل المافيا هذا المحكوم بـ16 سنة سجن التحريض على القتل وغسل الأموال وقيادة جماعة إجرامية غير قانونية.

في المقابل، يقبع العشرات من الصحفيين والنشطاء والسياسيين المعارضين وغيرهم معتقلين لأن العديد منهم سجنوا بتهم تتعلق بـ"الإرهاب" وهي التهم التي توجه في العديد من الحالات لمعارضين في البلاد بحسب ما تؤكد عدة شخصيات تركية معارضة.

وانتقدت أحزاب المعارضة والجماعات الحقوقية القانون الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية أمس الأربعاء.

ويتوقع أن يفرج قانون العفو الجديد عن 90 ألف سجين، لكنه يبقي منتقدي الحكومة خلف القضبان بسبب ما يعرف بـ "قوانين الإرهاب" التركية الواسعة التعريف والفضفاضة.

وسجلت السلطات التركية، اليوم الخميس، أكبر حصيلة يومية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بدء التفشي في البلاد، حيث ارتفع هذا العدد خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 125 حالة جديدة.

(ي ح)