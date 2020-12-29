​​​​​​​بحضور وفد من الإدارة الذاتية تعقد الإدارة المدنية في الطبقة اجتماعها السنوي

وحضر الاجتماع نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا حمدان العبد، الرئيسة المشتركة لهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل بشمال وشرق سوريا جيهان محمد.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، ثم قرأ حمدان العبد الوضع السياسي الذي ذكر في بدايته اندلاع الأزمة السورية التي حولتها تركيا الى أزمة متشعبة، احتلت من خلالها مناطق واسعة من سوريا وهجرت الآلاف من سكانها، وغيّرت ديمغرافيتها من خلال مجموعة من المرتزقة يطلقون على أنفسهم مسميات مختلفة تحت غطاء الإسلام.

كما أكد العبد أن تركيا كانت ترسم أطماعها منذ اندلاع الأزمة، وأكبر دليل على ذلك بناؤها للخيام وتجهيزها، وقد استقطبت اللاجئين لاستخدامهم لخدمة أطماعها ومخططاتها الإخوانية، كما أن تركيا لم تلتزم بالخريطة التي قدمتها للأمم المتحدة، ولم تكتف باحتلال رأس العين وتل أبيض بل تريد أن تطبق مقولة " أينما سقط الدم التركي فهي أرضنا" أي أن أهدافها واضحة بأن تعيد أمجاد الدولة العثمانية.

وأسهب العبد في شرحه للوضع السياسي على العدوان المستمر على عين عيسى من قبل تركيا ومرتزقتها والتي تحاول من خلالها السيطرة على الطريق الدولي لاستغلاله، وربط العراق بالبحر المتوسط واستغلال خيرات الشمال السوري الذي يعتبر السلة الغذائية لسوريا، وأشار إلى جرائم تركيا ومرتزقتها بحق شعوب المناطق المحتلة وأطماع تركيا في المنطقة العربية والعالم، التي تحاول من خلالها إعادة رسم الخريطة العثمانية وإعادة أحياء أمجاد الدولة العثمانية البائدة، مؤكدًا أن روسيا برهنت للعالم بصمتها أنها شريك في العدوان وليست ضامن.

كما أثنى العبد على مقاومة وبطولات قوات سوريا الديمقراطية على جبهات القتال، والتي كبّدت الاحتلال ومرتزقته خسائر كبيرة في العدة والعتاد والأروح.

بعدها قرأ الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة مظلوم عمر الوضع التنظيمي للإدارة المدنية خلال العام 2020 الذي أشار في بدايته الى تشكيل لجنة قانونية خاصة لإعادة هيكلة اللجان والمكاتب في المجلس التنفيذي، وإعداد مسودة للنظام الداخلي للمجلس التنفيذي، تحضيرًا للانتقال إلى مرحلة التطوير والقضاء على البيروقراطية، كما تم وضع مسودة لإعادة هيكلة اللجان والمكاتب حسب التدرج الوظيفي والاختصاص تحضيرًا لتطبيق قانون العاملين الموحد.

كما استعرض مظلوم عمر أبرز أعمال اللجان التابعة للإدارة المدنية في الطبقة خاصة أعمال لجنة الإدارة المحلية والبلديات، حيث شهدت المدينة خلال 2020 نهضة عمرانية وتغيير في ملامح المدينة بعد تزيينها وإنارتها بشكل كامل، وتعبيد الطرقات في المدينة والأرياف، بالإضافة الى إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في منطقة الطبقة عمومًا، بالإضافة إلى أعمال لجنة الاقتصاد التي تمكنت خلال 2020 بالنهوض بالواقع الزراعي ودعم الفلاحين، بالإضافة الى أعمالها فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية والاتصالات ونشاط لجنة الصحة في الفترة الماضية التي شهدت انتشارًا كبيرًا لفيروس كورونا في المنطقة.

بعدها تم عرض سنفزيون لأبرز المشاريع التي تم تنفيذها في منطقة الطبقة من قبل كافة اللجان، ليتم بعدها إخراج وسائل الإعلام وإبقاء الاجتماع مغلقًا.

(م)

ANHA