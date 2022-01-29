​​​​​​​بحضور ذويها.. تجمع نساء زنوبيا يشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي جريمة قتل الطفلة ياسمين

أدلى مكتب تجمع نساء زنوبيا في مدينة منبج وريفها، اليوم، ببيان، استنكر فيه الجريمة المروعة التي وقعت في مدينة منبج، مساء الخميس 27 كانون الثاني/ يناير، بحق طفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات.

البيان قرئ بحضور ذوي الطفلة، وعضوات من المؤسسات واللجان الخاصة بالمرأة التابعة للإدارة المدنية، وقوى الأمن الداخلي (أسايش المرأة) من قبل الناطقة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا، نسرين العلي .

البيان أدان "العمل الإجرامي الذي تعرضت له الطفلة ياسمين، التي تبلغ من العمر 5 سنوات، حيث تعرضت للاغتصاب والقتل بوحشية وبدم بارد، دون أن يرف للجناة أي جفن".

واعتبر البيان أن "هذا العمل الإجرامي الذي لا يتحمله العقل، ولا يقبله أي دين من الأديان، ولا أخلاق ومبادئ المجتمع، وإن قتل طفلة بريئة بهذه الوحشية، وصمة عار على جبين الإنسانية، وهو مخالف لجميع الأسس والمبادئ والأعراف المجتمعية".

وأكد أيضاً أن قوى الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة سيتولون مهام ملاحقة المجرمين، والقبض عليهم وتسليمهم للقضاء لمحاسبتهم.

وأنهى تجمع نساء زنوبيا بيانه بالقول "باسم النساء في مدينة منبج، وباسم مؤسسات المرأة الخاصة، نرفع صوتنا عالياً وليسمع العالم أجمع، وليسمع كل من تسول له نفسه بالتفكير بارتكاب مثل هذه الأعمال الإجرامية، بأننا سنقف في وجههم ونناضل من أجل أن ينالوا أقصى العقوبات، ويكونوا عبرة لغيرهم، فنحن نسعى جاهدات وبكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على مجتمعنا، وحماية بناتنا وأبنائنا من مثل هذه الجرائم".

(ش س/ي م/ك)

ANHA