​​​​​​​بحضور بايدن... يسعى الناتو في قمته المرتقبة للعودة إلى سابق عهده

وسيجتمع الحلفاء الثلاثون في مقرهم الزجاجي والفولاذي للاتفاق على إصلاحات لعالم متعدد الأقطاب في فترة ما بعد الحرب الباردة حيث يمثل الصعود العسكري للصين تحدياً جديداً.

يقول في هذا السياق جيمي شيا لوكالة رويترز، وهو مسؤول كبير سابق في الناتو: "أول شيء بالنسبة لبايدن هو إعادة الالتزام بالدفاع الجماعي لحلف الناتو".

قال خبراء ودبلوماسيون إن ترامب لم يجلب إلى قمم الناتو التي حضرها في الفترة من 2017 إلى 2019، سوى الجذب الإعلامي الكبير، لكنه استنزف أيضاً الحلفاء الذين وصفهم بـ "الجانحين" لعدم إنفاقهم ما يكفي على الدفاع.

بينما يُتوقع من بايدن إيصال الرسالة الأمريكية التقليدية بأن على الحلفاء الأوروبيين دفع المزيد من أجل أمنهم، يسعى الناتو إلى تجاوز سياسة ترامب الخارجية "أمريكا أولاً".

قال دبلوماسي أوروبي كبير في الناتو كان أيضاً في الحلف خلال سنوات ترامب: "يجب أن تكون هذه القمة مع بايدن إشارة إلى العالم بأن الناتو قد عاد".

وأضاف "كان هناك الكثير من الضوضاء وكان وقتاً عصيباً، لكن الآن يمكننا التحدث فعلياً عن الأشياء المهمة، والتحديات الأمنية المحددة في عصرنا".

وستدرج روسيا وتغير المناخ وأفغانستان والتكنولوجيات الجديدة على قائمة القمة، والتي ستتوج بجلسة خاصة للزعماء في قاعة مجلس شمال الأطلسي الشبيهة بالمدرج.

ولكن بعد تعزيز قدرته على تنفيذ مهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن أوروبا بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، يواجه الناتو الآن ضغوطاً ليكون أكثر طموحاً.

كما ستناقش قمة الناتو إصلاحات الحلف، المعروف باسم الناتو 2030، والتي تم إطلاقها بعد أن شك ترامب في أهميتها.

سيحدد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ تسعة مجالات يمكن للناتو تحديثها على المدى المتوسط​​، بما في ذلك المزيد من تمويل الحلفاء المشترك للعمليات العسكرية.

من المرجح أن يوافق القادة على وضع وثيقة استراتيجية رئيسية جديدة، تُعرف باسم المفهوم الاستراتيجي لحلف الناتو، لتشمل الصعود العسكري للصين باعتباره تحدياً لأول مرة.

(م ش)