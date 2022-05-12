​​​​​​​بهدف تنمية المواهب.. تنظيم مسابقة للرسم والخط العربي في مدينة منبج

وحضر المسابقة معلمو ومعلمات مدينة منبج، وأعضاء الإدارة المدنية الديمقراطية والأحزاب السياسية في المدينة وريفها، وذلك في حديقة القائد أوجلان الواقعة على ضفاف نهر الفرات شرق مدينة منبج، بمشاركة 130 طالباً وطالبة من 27مدرسة.

وبدأت المسابقة بتوزيع أدوات الرسم والخط، ليبدأ المشاركون بالرسم والكتابة، وقبل الإعلان عن نتائج المسابقة، أُلقيت كلمة باسم مكتب الأنشطة المدرسية في الإدارة العامة للمدارس، من قبل المعلمة ميس شيخ ويس، قالت فيها: "ضمن سلسلة الأنشطة المدرسية في منبج، ودعماً منا لمواهب الطلاب، من رسم وخط وشعر، قمنا بتنظيم هذه الفعالية".

وأضافت "يجب علينا تنمية مواهب الأطفال ورعايتها وتشجيعهم".

وبعدها تم تكريم الفائزين في المسابقة من قبل الرئيس المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج، محمد خير شيخو، والرئاسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في منبج، بثينة الحسين وسهيل والي، والرئيس المشترك لمكتب الأنشطة المدرسية في الإدارة العامة للمدارس إبراهيم الطه، والرئيس المشتركة لاتحاد المعلمين في منبج، علوي حيدر.

(ا ق/ د)

ANHA