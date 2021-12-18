​​​​​​​بهدف تخفيف أزمة السير في الحسكة.. شعبة النقل تصدر قرارات جديدة

وعقدت شعبة النقل الداخلي ببلدية الشعب في مدينة الحسكة، صباح اليوم اجتماعها التنظيمي الدوري، بحضور الرئاسة المشتركة لبلدية الشعب في المدينة، وبلدية الشعب في الناحية الجنوبية وممثلين عن "إدارة الترافيك وشعبة التموين ومديرية المحروقات ومديرية النقل، ونقابة السائقين".

وتناول الاجتماع الذي استمر ساعتين، بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، مناقشة الأمور الخدمية التي تتعلق بالسائقين والمحروقات والتعرفة العمومية، ومعاناة الأهالي والسائقين، وكيفية تنظيم العمل بين المؤسسات والمديريات، لتفادي الأخطاء، وتسهيل عمل الآليات وتحركها.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والمقترحات، أهمها "افتتاح خط جديد للحافلات العمومية "السرفيس"، يبدأ من موقف الحافلات في حي الصالحية مروراً بحي المفتي ثم دوار الشهيد شاهين مروراً بحي الناصرة وتكون نهاية الخط دوار جودي في حي الكلاسة، وإعادة مناقشة تعرفة "السرفيس"، ووضع التسعيرة حسب طول الخطوط. ووضع سعر "التعرفة" ببطاقة تعلّق داخل السرفيس، والتكسي العمومي مرفقة برقم الشكاوى التابع لشعبة التموين، وحلّ مشكلة المحروقات وتوفيرها للآليات العامة لمزاولة عملها، ونقل كراج وموقف الحافلات العمومية "السرفيس" من شارع سينما القاهرة، إلى كراج السرافيس القديم جانب سوق الهال القديم، ومنع عمالة الأطفال على خطوط النقل".

وحول ما توصل إليه المجتمعون، أكد الرئيس المشترك لشعبة النقل ببلدية الشعب في مدينة الحسكة، عاصم عمر، أن القرارات ستدخل حيز التنفيذ على الفور، إلى جانب النظر في العديد من المقترحات الأخرى التي وردت من الدوائر والمديريات المعنية بالنقل لتنفيذها مستقبلاً.

(م ع/أم)

ANHA