​​​​​​​بهدف تبادل الخبرات وفد من الرقّة يزور مدينة هجين بريف دير الزّور

وضمّ الوفد الذي زار مدينة هجين اليوم كلاً من الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد إبراهيم والرئيس المشترك لوحدة المياه في الرقة عبدو عبد القادر والرئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة أحمد خضر والرئيس المشترك للمكتب الفنّي في هيئة الخدمات في دير الزور، وبرفقة الرّئيس المشترك للجنة الخدمات في دير الزور ممتاز الهفل.

بدأت الجولة من بلدية الشعب في هجين، وقام الوفد بزيارة مجلس الشعب في هجين، حيث رحّب الرئيس المشترك لمجلس الشعب في هجين صلاح السلمان بالوفد، وقال: "إنّها بادرة خير، وأنّه من الجيد أن يكون هناك العديد من الزّيارات المتبادلة بين الطرفين لتبادل الخبرات".

ومن جانبه تحدّث الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الرقة أحمد إبراهيم، وقال: "إنّ بلدية الرقة ستكون جاهزة لتقديم الدعم بكافّة أشكاله لما يحتاجه مجلس الشعب وبلدية الشعب في هجين".

وأكّد إبراهيم: "أنّ الإصرار هو مفتاح النّجاح، فيجب أن نكون قدوة للآخرين بالأخلاق والإخلاص في العمل، وأنّ التّعاون من أساسيات النجاح، لذلك يجب أن نكون يداً واحدة، كما يجب على الأهالي تبادل الثقة مع مؤسسات المدينة من أجل بناء الوطن على أساس متين".

وبعد الانتهاء من الاجتماع في مجلس الشّعب اتّجه الوفد إلى شارع العشرين للاطلاع على مشروع المنصّفات والجزيرة الوسطية في شارع العشرين.

ومن ثمّ زار الوفد مشفى هجين العام، واطّلع على الأعمال التي أنجزت فيه، ثمّ اطّلع الوفد على أعمال تسوية وتعديل الطريق العام الممتدّ من هجين إلى الباغوز مروراً بشعفة والسّوسة.

وفي ختام جولة اليوم الأوّل ألقى الرّئيس المشترك للجنة الإدارة المحلية والبلديات في الرقة أحمد الخضر كلمة، قال فيها: "لقد أتينا من أجل تبادل الخبرات وتقديم الشّورى للبلديات في المنطقة، بحكم أن ما مرّ على المنطقة قد مرّ علينا في الرقة، وأنّ الرقّة تحرّرت منذ 3 سنوات، أمّا المنطقة في ريف دير الزّور فتحرّرت حديثاً".

وأضاف الخضر: "إنّ هذه الزّيارة هي الأولى لنا لريف دير الزور، وأنّنا مستعدّون لتقديم المساعدة بكافّة أشكالها من أجل النّهوض والرقي في هذه المنطقة، ونحن ندعو أعضاء دير الزّور إلى زيارة مدينة الرقة من أجل الاطّلاع على المشاريع هناك".

والجدير بالذّكر أنّ هذه الزيارة ستستمرّ لمدة يومين في المنطقة.

( ع م/إ )

ANHA