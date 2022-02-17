​​​​​​​بهدف إنشاء غابة.. البدء بحملة تشجير جنوب مدينة كوباني

باشرت مديرية البيئة في إقليم الفرات مشروع زراعة 3 آلاف شجرة في مساحة 7 هكتارات على سفوح تلال قرية شيخ جوبان، جنوب مدينة كوباني 14 كم.

ونفذ المشروع اليوم الخميس، بالتعاون مع مجلس ناحية شيران والعاملين في مديرية البيئة إلى جانب مشاركة الرئيسين المشتركين للمديرية في زراعة الأشجار الحراجية.

وبحسب الرئيسة المشتركة لمديرية البيئة، أمينة ويسو، التي تحدثت لوكالتنا، فإنه سيتم زراعة أشجار الصنوبر البري، السرو والزيزفون خلال 3 أيام.

كما أشارت أمينة ويسو إلى أن المديرية ستعمل على حفر بئرين ارتوازييّن ضمن المشروع؛ لتأمين احتياجات الغابة من المياه، إلى جانب تكليف عددٍ من المواطنين بحراسة الغابة.

ويعتبر المشروع من الأعمال الرئيسة لمديرية البيئة خلال العام الجاري 2022، إلى جانب حملات تشجير محدودة في المدينة وقرى أخرى في المقاطعة.

(ز س)