​​​​​​​بهدف إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.. افتتاح مدرسة في مخيم سري كانيه

نتيجة العدوان التركي على مدينة سري كانيه هجر الآلاف من الأهالي إلى مدينة الحسكة وضواحيها، وعليه افتتحت الإدارة الذاتية لأهالي سري كانيه وقراها مخيم "سري كانيه" بحي الطلائع في مدينة الحسكة، ومخيم "واشو كاني" الواقع في بلدة التوينة، لإيواء الأهالي رغم الإمكانات البسيطة.

وبهدف إعادة الطلاب إلى مقاعد الدراسة، سارعت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة بدعم من جمعية هيلب كردستان ولجنة شؤون المهجرين والنازحين، لافتتاح مدرسة في المخيم، خصصت لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، وبلغ عدد الطلبة حتى الآن 970 طالباً/ـة.

وحضرت الافتتاحية ممثلون عن هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، لجنة (باقون وعائدون)، لجنة شؤون النازحين والمهجرين، والمئات من الطلبة وذويهم.

وبدأت مراسم الافتتاحية بقص الشريط من قبل ممثلة جمعية (هيلب كردستان)، سميرة حج علي، والرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم، محمد صالح عبدو، تلاه الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت سميرة حج علي كلمة قالت فيها: "قمنا بافتتاح مدرسة لطلبة سري كانيه من أجل استكمال تعليم الطلبة ومسيرتهم الدراسية".

وأضافت سميرة حج علي "منذ ست سنوات نعمل على مساعدة هيئة التربية في تقديم مستلزمات الطلبة والمهجرين من كافة المناطق، فاستمرار تعليم الطلبة هو مقاومة كبيرة أمام العدو، والوقوف في وجهه".

ومن جانبه هنّأ الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، محمد صالح عبدو، افتتاح المدرسة على الطبة والأهالي، وقال في مستهل حديثه "نقدم الشكر لجمعية هيلب كردستان لمساعدتها المستمرة في تقديم الاحتياجات لمدارسنا وذلك من أجل استمرار التعليم".

وبين محمد صالح عبدو، "أن هذه المدارس افتتحت نتيجة تضحيات الشهداء الأبرار، لذلك علينا الحفاظ عليها، فهي أمانة في أعناق الجميع"، مؤكداً "أن هيئة التربية والتعليم ستستمر في تجهيز المدارس ليتمكن أبناء المنطقة من استكمال تعليمهم".

وألقى باسم لجنة مهجري سري كانيه (باقون وعائدون)، محمود جميل، كلمة قال فيها: "نشكر هيئة التربية والتعليم وجمعية هيلب على افتتاح المدرسة؛ لأنهم لم ينسوا طلبة سري كانيه".

وقال باسم لجنة شؤون النازحين والمهجرين، فيروشاه رمضان: "عندما نتحدث عن سري كانيه نتذكر المقاومة العظيمة التي أبداها الأهالي وقواتنا الأبطال في تلك المدينة، فالتعليم له أهمية كبيرة ولكن الأهم من كل ذلك العودة إلى مدينة سري كانيه ولن نقبل إلا بالعودة والرجوع إلى ديارنا وأراضينا".

واختتمت المراسم بتوزيع الطلبة على صفوفهم.

والجدير بالذكر أن هيئة التربية والتعليم افتتحت في العام الماضي مدرسة للمرحلة الابتدائية في مخيم سري كانيه.

(ه إ/ف)

ANHA