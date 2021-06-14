​​​​​​​بهدف التعرف على ثورة روجآفا.. جامعة بانكوك تعقد اجتماعاً مع مركز الدراسات والاستشارة الدبلوماسية

وانضم إلى الاجتماع الرئيسة المشتركة لمركز الدراسات الاستشارة الدبلوماسية، أفين سويد، وعضو مركز الدراسات الاستشارة الدبلوماسية، عيسى درويش.

فيما شارك عبر الفيديو من تايلاند، عدد من الطلاب والنّشطاء والمهتمين بمشروع الإدارة الذاتية، وذلك في خطوة من شأنها تعزيز العلاقات مع دولة تايلاند، ولتعريفهم بثورة روج آفا.

إلى جانب ذلك، جرت النقاشات حول التحديات والصعوبات التي واجهت ثورة روج آفا منذ بدء انطلاقتها، وكيفية تطوير مشروع الإدارة الذاتية.

كذلك، تطرق المشاركون إلى الناحية السياسية والمتغيرات التي رافقت ثورة روج آفا، فيما جرى التركيز بشكل كبير على مشروع الأمة الديمقراطية التي هي مظلة لكافة مكونات المنطقة.

(ي م)

ANHA