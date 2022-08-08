​​​​​​​بحادثتين منفصلتين.. مقتل وإصابة 6 أشخاص باستهداف وتفجير ضمن درعا

وفي حادثتين منفصلتين ضمن مدينة درعا، قتل شخص جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين، في بلدة تل شهاب بريف درعا الغربي، ويرجح أن القتيل من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية لحكومة دمشق، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيد متصل، ضرب انفجار بلدة علما في ريف درعا الشرقي، نجم عن تفجير عبوة ناسفة بمنزل، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 332 استهداف جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 285 شخصاً، هم: 139 من المدنيين بينهم 3 سيدات و5 أطفال، و121 من العسكريين التابعين لقوات حكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و14 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزق لداعش و7 مجهولي الهوية و3 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)