​​​​​​​بغياب التيار الصدري.. بدأ اجتماع القوى السياسية العراقية

عقد قادة الكتل السياسية بالعراق، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بحسب وكالة الانباء العراقية.

وقال مصدر مطلع للوكالة، إن "قادة الكتل السياسية عقدوا اجتماعاً في القصر الحكومي ببغداد، بناء على الدعوة التي وجهها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمس".

وذكرت وكالة روج نيوز إن "الاجتماع الوطني الذي دعا إليه الكاظمي بدأ بحضور قادة الإطار التنسيقي كل من رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، فضلاً عن قوى كردية أخرى وتحالف السيادة".

وأضافت الوكالة أن "الاجتماع لم يشهد أي حضور للتيار الصدري"، مشيرةً إلى أن "المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت ستكون حاضرة أيضا في الاجتماع".

ودعا رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس، القوى السياسية الوطنية إلى اجتماع وطني في القصر الحكومي للبدء بمرحلة حوار جاد والخروج من الأزمة الحالية.

(م ش)