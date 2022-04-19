​​​​​​​بغداد تستدعي سفير دولة الاحتلال التركي وتسلمه مذكرة احتجاج: على تركيا الانسحاب من أراضي العراق

وذكرت الخارجية العراقية في بيان صحفي: "استدعينا سفير الجمهورية التركية لدى العراق علي رضا كوناي، على خلفّية الخروقات والانتهاكات المستمرة للجيش التركي، ومنها العملية العسكرية الأخيرة واسعة النطاق، إذ طالت مناطق متينا، والزاب، وآفاشين، وباسيان في شمال العراق".

وأضافت: "سلمنا السفير التركي مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ودعيناه إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الاستفزازية، والخروقات المرفوضة".

وتابعت: "تجدد الحكومة العراقية مطالبتها بانسحاب كامل القوات التركية من الأراضي العراقية بنحو يعكس احتراماً ملزماً للسيادة الوطنية".

وأشارت إلى أن "العراق يمتلك الحق القانوني لاتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي إزاء أعمال عدائية وأحادية الجانب كهذه، إذ تجري دون التنسيق مع الحكومة العراقية".

وبينت الخارجية العراقية، أن "توظيف المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة في حالات الاعتداء التي تقوم بها القوات التركية، لا يستند إلى أُسس قانونية، فالمادة المذكورة لا تجيز انتهاك سيادة بلد مستقل....".

ويشار أن دولة الاحتلال التركي بدأت أمس الإثنين، بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشن هجوم على جنوب كردستان يستهدف مناطق زاب، ومتينا، وآفاشين وباسيان.

(ح)