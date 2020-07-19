​​​​​​​بغداد خلال استقبال ظريف: نريد علاقات متوازنة مع دول الجوار

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين، الأحد إن العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار ويجب إبعاد المنطقة عن التوترات.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن حسين قوله في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في بغداد، "بحثنا مع ظريف العلاقات الثنائية والتبادل التجاري"، لافتًا إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيزور إيران قريبًا".

وأضاف حسين، "يجب إبعاد المنطقة والعراق عن التوترات الدولية وحماية السيادة"، مؤكدًا أن "العراق يريد علاقات متوازنة مع دول الجوار".

وبدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن العلاقات بين بغداد وطهران "لن تتزعزع"، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقات كثيرة بين الطرفين سيتم تفعيلها.

وأوضح ظريف إن "العلاقات العراقية الإيرانية لن تتزعزع، ونرحب بالدور العراقي الإيجابي في المنطقة".

وتابع ظريف قائلًا: "لدينا علاقات جيدة مع العراق على مستوى الطاقة، وستستمر"، مشيرًا إلى أن "هناك اتفاقات كثيرة مع العراق سيتم تفعيلها".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وصل، صباح اليوم الأحد، إلى بغداد في زيارة رسمية.

(ي ح)