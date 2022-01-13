​​​​​​​بدون ماء وكهرباء.. القصف التركي يدمر البنى التحتية في قرية الفاطسة

يستهدف جيش الاحتلال التركي القرى الآهلة بالسكان بشكل كثيف وعشوائي، منها القرى الشرقية لناحية عين عيسى، مستخدماً الأسلحة الثقيلة والصواريخ والطائرات المسيّرة، ويستهدف بشكل مباشر محطات المياه وأسلاك الكهرباء التي تغذي تلك القرى بالماء والكهرباء، منتهكاً القوانين الدولية التي تشدد على عدم استهداف المرافق المدنية بما فيها المنشآت المدنية.

ومن القرى التي يتم استهدافها منذ فترة وبشكل شبه يومي، قرية الفاطسة التي تبعد عن مركز ناحية عين عيسى مسافة 10 كيلو مترات، وتقع جنوب الطريق الدولي M4، وقريبة من صوامع شركراك مسافة كيلو متر واحد تقريباً، ويعيش فيها قرابة 200 أسرة، ما بين نازحين من القرى المجاورة لها وسكانها الأصليين.

ورصدت كاميرا وكالتنا بعد ليلة طويلة من القصف شهدته القرية، آراء الأهالي حول القصف التركي عليهم.

المواطنة شاها علي قالت: "لا نستطيع النوم من شدة القصف التركي، نضطر للخروج من المنزل لحظة القصف وننام في العراء، ومن شدة البرد لا يتحمل الأطفال فيمرضون".

وتتساءل شاها "ماذا نفعل بأنفسنا وإلى متى هذا القصف وماذا يريد أردوغان منا؟".

وتابعت: "يتم قصفنا في ساعات الليل في الغالب، وبعض الأحيان في ساعات النهار، بالصواريخ والمدافع، ما قطع عنا الكهرباء والمياه، بعد أن تضررت أسلاك الكهرباء ومحطات المياه نتيجة القصف".

وأكدت أنهم يعيشون حالة مأساوية، وطالبت الجهات المعنية بإيقاف تركيا عند حدودها، لأنهم لا يريدون سوى العيش بأمان في منازلهم.

وتعرضت محطة مياه شرب الهيشة، التي تقع شرق ناحية عين عيسى (15 كيلو متراً) منذ يومين لقصف مباشر من قواعد الاحتلال التركي، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة قبل أن تعود للعمل مرة أخرى بعد صيانتها من قبل الورش الفنية المختصة والتي تؤمن مياه الشرب لما يقارب الـ 50 قرية.

ومن جانبه، قال الوجيه في قرية الفاطسة، ناصر الحميدي: "يأتينا القصف من الجهة الشمالية للطريق الدولي بشكل عشوائي وعنيف وتنهال القذائف والصواريخ من كافة الجهات على قريتنا والقرى المجاورة لنا، ويتم استهداف منازلنا بشكل مباشر وتدمر بشكل كلي".

وأضاف: "الدولة التركية تستخدم الصواريخ والقذائف في قصفنا، ووقعت في يوم واحد حوالي 50 قذيفة وصاروخ على القرية".

وعن ساعات القصف يقول ناصر الحميدي: "عندما تغيب الشمس، يبدأ القصف حتى ساعات متأخرة من الليل، وعندما يقع الصاروخ لا يبقى حجر على حجر، ويتدمر كل شيء من حولنا".

وقصفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي يوم الأربعاء، 12 كانون الثاني، منزلاً في قرية فاطسة بريف عين عيسى مخلفة أضراراً مادية، وشهدت قرى في الريف الغربي لناحية عيسى والريف الغربي لمدينة كري سبي منذ أيام قصفاً عشوائياً وعنيفاً بالأسلحة الثقيلة وألحقت أضراراً مادية بممتلكات المواطنين.

(ج)

ANHA